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    سياسة


    وزير الخارجية يعلن تشكيل لجنة لتحديد الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في الأشهر القريبة

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    قال جيهون بايراموف وزير الخارجية الأذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده 27 ديسمبر اليوم في نتائج عام 2021م إن كلا الطرفين يجب أن يوافقا على انشاء لجنة لبدء اعمال في تحديد الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وأذربيجان مستعدة لإطلاق هذه العملية.

    وأضاف الوزير بايراموف اننا نرى أن الجانب المقبل هو الاخر سيرد إيجابيا قريبا بتفهم جدية هذه القضية فلذلك نتوقع تشكل هذه اللجنة في الأشهر القريبة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يعلن تشكيل لجنة لتحديد الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في الأشهر القريبة
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