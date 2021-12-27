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    325 أجنبي وعديمي الجنسية يحصلون على الجنسية الأذربيجانية

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج)

    حصل 325 شخص أجني وعديمي الجنسية على الجنسية الأذربيجانية، بناء على مرسوم الرئيس الاذربيجاني حول "القبول الى جنسية جمهورية أذربيجان".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الهجرة الاذربيجاني ان 31 شخصا من بين الحاصلين على الجنسية الأذربيجانية هم أفراد عائلات المواطنين الذين شاركوا في المعارك، كذلك استشهدوا في سبيل استرداد وحدة أراضي أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :325 أجنبي وعديمي الجنسية يحصلون على الجنسية الأذربيجانية
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    325 أجنبي وعديمي الجنسية يحصلون على الجنسية الأذربيجانية