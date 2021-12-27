أذربيجان: تطعيم نحو 21 ألف جرعة من لقاح كورونا في 26 ديسمبر

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 20 الفا و989 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و47 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و554 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 16 ألفا و388 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و224 ألف و584 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و157 ألف و954 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و662 ألف و12 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و404 ألف و618 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.