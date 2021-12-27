المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للنظر في 19 مسألة

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

يعقد المجلس الوطني اجتماعا عاما تاليا.

جدول اعمال الاجتماع الحالي يتضمن 19 مسألة وهي الآتية:

1- في تقرير سنوي للجهة ذات الصلة المعنية بتنفيذ الرقابة على ضمان المساواة بين الجنسين،

2- القراءة الثالثة لمشروع قانون "في السياحة" ،

3- القراءة الثالثة لقانون تعديلات في قانون المخالفات الإدارية،

4- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في اليانصيبات"،

5- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون المخالفات الإدارية،

6- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون المدني ،

7- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون الجنائي ،

8- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الضرائب ،

9- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في التربية البدنية والرياضة"،

10- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في قانون التراخيص والتصاريح"،

11- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في تربية الخيول"،

12- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في الإعلان"،

13- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في المشتريات العامة"،

14- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في الاتصالات السلكية واللاسلكية"،

15- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في محاربة تقنين الأموال او سائر الممتلكات المحصول عليها جنائيا وتمويل الإرهاب"،

16- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في المعلومات والمعلوماتية وحماية المعلمات"،

17- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الإجراءات المدنية،

18- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الأسرة،

19- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات "في نظام القنصلية الأذربيجانية" المصدق عليها القانون رقم 782 الصادر في 8 فبراير عام 1994م.