المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للنظر في 19 مسألة
AzerTAg.az
باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج
يعقد المجلس الوطني اجتماعا عاما تاليا.
جدول اعمال الاجتماع الحالي يتضمن 19 مسألة وهي الآتية:
1- في تقرير سنوي للجهة ذات الصلة المعنية بتنفيذ الرقابة على ضمان المساواة بين الجنسين،
2- القراءة الثالثة لمشروع قانون "في السياحة" ،
3- القراءة الثالثة لقانون تعديلات في قانون المخالفات الإدارية،
4- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في اليانصيبات"،
5- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون المخالفات الإدارية،
6- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون المدني ،
7- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون الجنائي ،
8- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الضرائب ،
9- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في التربية البدنية والرياضة"،
10- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في قانون التراخيص والتصاريح"،
11- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في تربية الخيول"،
12- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في الإعلان"،
13- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في المشتريات العامة"،
14- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في الاتصالات السلكية واللاسلكية"،
15- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في محاربة تقنين الأموال او سائر الممتلكات المحصول عليها جنائيا وتمويل الإرهاب"،
16- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في المعلومات والمعلوماتية وحماية المعلمات"،
17- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الإجراءات المدنية،
18- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الأسرة،
19- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات "في نظام القنصلية الأذربيجانية" المصدق عليها القانون رقم 782 الصادر في 8 فبراير عام 1994م.
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