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    سياسة


    المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للنظر في 19 مسألة

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    يعقد المجلس الوطني اجتماعا عاما تاليا.

    جدول اعمال الاجتماع الحالي يتضمن 19 مسألة وهي الآتية:

    1- في تقرير سنوي للجهة ذات الصلة المعنية بتنفيذ الرقابة على ضمان المساواة بين الجنسين،

    2- القراءة الثالثة لمشروع قانون "في السياحة" ،

    3- القراءة الثالثة لقانون تعديلات في قانون المخالفات الإدارية،

    4- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في اليانصيبات"،

    5- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون المخالفات الإدارية،

    6- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون المدني ،

    7- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون الجنائي ،

    8- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الضرائب ،

    9- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في التربية البدنية والرياضة"،

    10- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في قانون التراخيص والتصاريح"،

    11- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في تربية الخيول"،

    12- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في الإعلان"،

    13- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في المشتريات العامة"،

    14- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في الاتصالات السلكية واللاسلكية"،

    15- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في محاربة تقنين الأموال او سائر الممتلكات المحصول عليها جنائيا وتمويل الإرهاب"،

    16- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في القانون "في المعلومات والمعلوماتية وحماية المعلمات"،

    17- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الإجراءات المدنية،

    18- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات في قانون الأسرة،

    19- القراءة الثالثة لمشروع قانون في ادراج التعديلات "في نظام القنصلية الأذربيجانية" المصدق عليها القانون رقم 782 الصادر في 8 فبراير عام 1994م.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للنظر في 19 مسألة
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