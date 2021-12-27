أذربيجان ترأس منتدى التعاون الأمني لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي عام 2022

باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج)

سترأس أذربيجان منتدى التعاون الأمني لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي خلال أشهر يناير – ابريل عام 2022.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 27 ديسمبر في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام 2021 المنصرم.

قال الوزير ان رئاسة هذا الكيان الذي يشمل البعد السياسي العسكري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ويشكل هيئة رئيسية للمنظمة في هذا المجال إنما هي أمر يتطلب المسئولية الكبيرة. كذلك هذا منصة ملائمة جدا لتوصيل موقف بلدنا في هذا الموضوع وتطويره.