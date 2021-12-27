جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة تنتج 384 ضرب من المنتجات

نخجوان، 27 ديسمبر، أذرتاج

تنتج جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة 384 ضرب من المنتجات نتيجة لدعم فعاليات ريادة العمل المستمر وانشاء مؤسسات انتاج جديدة.

قالت هيئة الإحصاء النخجوانية في بيان إن 127 ضرب منها هي المنتجات الغذائية و 257 ضرب هي غير الغذائية.

واستلفتت خاصة الى أن حاجات الأهالي الى 350 ضرب من المنتجات ومنها 108 ضرب غذائي و242 غير غذائي يجري تسديدها على حساب الإمكانات المحلية تماما.