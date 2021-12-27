باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج) التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف والممثل الإقليمي في جورجيا لوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) هيرويوكي موري. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في هذا المجال.

AZERTAG.AZ : "كوبيا" ووكالة التعاون الدولي اليابانية تناقشان سبل التعاون

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