نتائج أساتذة أذربيجان في الجولة الأولى بمسابقة العالم للشطرنج الخاطف والسريع

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

انطلقت مسابقة العالم للشطرنج الخاطف والسريع في وارسو وتنافس المشاركون في الجولة الأولى من المسابقة حيث خاض الأساتذة 5 دورات والاستاذات في 4 دورات في الشطرنج السريع.

وحصدت الأستاذة زينب محمدياروفا 3 نقاط في الدورات الأربع وتحتل حاليا المركز الـ14 فيما حصلت الاستاذات جوهر عبيد الله يفا على نقطتين وتركان محمدياروفا وخانيم بالاجايفا على 5ر1 نقطة وجولنار محمدوفا على نقطة.

وفي مسابقة الذكور حصد الأستاذ شهريار محمدياروف في الدورات الخمس 5ر3 نقاط ليحتل المركز الـ26 بينما استقر واصف دراربيكلي عند المركز الـ39 بالرصيد عينه. وحصل الاساتذذة محمد مرادلي على 3 نقاط ورؤوف محمدوف على 5ر2 نقطتين ووقار أسدلي وآيدين سليمانلي وخزر بابازاده على نقطتين.

ورصيد الجائزة العامة لبطولة العالم المستمرة الى 30 ديسمبر مليون دولار.