وزير الخارجية: استكمال اتفاقية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي يكون ممكنا العام المقبل

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

قال جيهون بايراموف وزير الخارجية الأذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده 27 ديسمبر اليوم في نتائج عام 2021م إن الاتفاقية على الشراكة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وقع عليها عام 1996م ودخلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1999م وسريان مفعول الاتفاقية 10 أعوام ولكن شروط الاتفاقية تنص على تمديد مدة سريان مفعولها سنويا تلقائيا حتى توقيع اتفاقية جديدة.

وأوضح الوزير بايراموف أن الاتفاقية الجديدة تمارس المفاوضات بشأنها وهذه الاتفاقية عبارة عن 4 اقسام أصلا وهي مسائل الامن السياسي والتجارة والاقتصادية والتنمية المؤسسية المجالية وغيرها. وكان هناك تباطؤ معين في عملية المفاوضات بسبب القيود المفروضة في ظل الجائحة ولكن المفاوضات المكثفة جارية على الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان منذ يونيو العام الماضي وثمة انخفاض في عدد المسائل المفتوحة العالقة. ونعتبر أن استكمال هذه الاتفاقية يكون ممكنا عام 2022م.