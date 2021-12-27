جيهون بيراموف: أذربيجان تعرض على أرمينيا إقامة علاقات على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تؤيد أذربيجان تماما تطبيع العلاقات بين تركيا الشقيقة وأرمينيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي حول نتائج عام 2021 عقد في 27 ديسمبر.

وقال الوزير إن أذربيجان تقدر عاليا الرسائل التي وجهتها تركيا على جميع المستويات. واضاف الوزير: "إذا نتحدث عن تطبيع العلاقات بين الدول، فيجب ان يكون هناك أساس لذلك وهذه هي قواعد ومبادئ القانون الدولي. نطور العلاقات مع الدول على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي. وتعرض اذربيجان على ارمينيا اقامة علاقات على اساس قواعد ومبادئ القانون الدولي".