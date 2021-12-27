  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    جيهون بيراموف: أذربيجان تعرض على أرمينيا إقامة علاقات على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٤٦]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تؤيد أذربيجان تماما تطبيع العلاقات بين تركيا الشقيقة وأرمينيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي حول نتائج عام 2021 عقد في 27 ديسمبر.

    وقال الوزير إن أذربيجان تقدر عاليا الرسائل التي وجهتها تركيا على جميع المستويات. واضاف الوزير: "إذا نتحدث عن تطبيع العلاقات بين الدول، فيجب ان يكون هناك أساس لذلك وهذه هي قواعد ومبادئ القانون الدولي. نطور العلاقات مع الدول على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي. وتعرض اذربيجان على ارمينيا اقامة علاقات على اساس قواعد ومبادئ القانون الدولي".

    AZERTAG.AZ :جيهون بيراموف: أذربيجان تعرض على أرمينيا إقامة علاقات على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎٦]
    وزير الخارجية: أذربيجان ترفع دعاوى لدى المحاكم الدولية لمساءلة أرمينيا فيي عدة قضايا أخرى
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
    الوزير: أذربيجان حريصة على تطوير العلاقات مع كل دولة، بما في ذلك فرنسا
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]
    وزير الخارجية: استكمال اتفاقية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي يكون ممكنا العام المقبل
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]
    أذربيجان ترأس منتدى التعاون الأمني لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي عام 2022
    جيهون بيراموف: أذربيجان تعرض على أرمينيا إقامة علاقات على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي