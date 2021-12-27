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    الوزير: أذربيجان حريصة على تطوير العلاقات مع كل دولة، بما في ذلك فرنسا

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٤٧]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    العلاقات الأذربيجانية الفرنسية لها تاريخ طويل. عملت أذربيجان على تطوير هذه العلاقات لسنوات عديدة. لقد كانت لدينا أنشطة ونتائج ونجاحات مشتركة كبيرة في المجال الإنساني. أذربيجان حريصة على تطوير العلاقات مع كل دولة، بما في ذلك فرنسا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي حول نتائج عام 2021 عقد في 27 ديسمبر.

    وقال الوزير إنه خلال فترة ما بعد الصراع، أدلى المسؤولون الفرنسيون بتصريحات متحيزة. أبلغت أذربيجان الجانب الآخر أن هذا غير مقبول. يتم إدراج اسم أي شخص لا يحترم وحدة أراضي الدولة الأذربيجانية في القائمة السوداء للبلاد.

    وقال جيهون بيراموف: "في الأشهر الأخيرة، شهدنا ان فرنسا بدأت تنتهج نهجا متوازنا سواء على المستوى الثنائي أو في الاجتماعات مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك".

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