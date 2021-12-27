وزير الخارجية: أذربيجان ترفع دعاوى لدى المحاكم الدولية لمساءلة أرمينيا فيي عدة قضايا أخرى

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

قال جيهون بايراموف وزير الخارجية الأذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده 27 ديسمبر اليوم في نتائج عام 2021م إن أذربيجان ترفع دعاوى في المستقبل القريب لدى المحاكم الدولية لمساءلة أرمينيا في عدة اتفاقيات ولا سيما البيئة وإضرار البيئة واستخدام موارد الطاقة الأذربيجانية استخداما غير شرعي.

واكد الوزير بايراموف أن هذا من المهام المنوطة الرئيسية لعام 2022م.