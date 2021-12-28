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    أذربيجان: تسجيل 306 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 560 مصاب ووفاة 11 مصابا في 27 ديسمبر

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٠:٠٦]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 306 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 560 مصاب هذا المرض وتوفي 11 مصابا بالفيروس في 27 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 614 ألف و936 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 595 ألف و658 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و308 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و970 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و482 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و824 ألف و190 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 306 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 560 مصاب ووفاة 11 مصابا في 27 ديسمبر
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