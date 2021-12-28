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    افتتاح معرض "الحكايات الأذربيجانية" في معرض الإنجازات الشعبية في موسكو

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٠:١١]

    موسكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    سيفتتح في موسكو في 29 ديسمبر معرض الحكايات الأذربيجانية في جناح "أذربيجان" الواقع في معرض الإنجازات الشعبية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الأطفال وآباءهم سيتعرفون على ابطال الحكايات الأذربيجانية منهم "جيرتدان" (قزم) و"السيدة تيق تيق" و"ديف" (غول) وملك محمد وغيرهم.

    ستقام على هامش الحفل مسابقات مع تقديم هدايا وكذلك حفلات الرقص والاغاني وسيتذوقون الضيوف بالأكلات الشعبية اللذيذة.

     

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض "الحكايات الأذربيجانية" في معرض الإنجازات الشعبية في موسكو
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