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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٠:١٢]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166

    أورو EUR 1 1.9256

    دولار أسترالي AUD 1 1.2307

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6743

    ريال برازيلي BRL 1 0.3019

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1093

    كرون دنماركي DKK 1 0.259

    لاري جورجي GEL 1 0.5523

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.3288

    دينار الكويت KWD 1 5.617

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0821

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0954

    كرون النرويج NOK 1 0.1924

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4183

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2536

    ريال السعودية SAR 1 0.4527

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0614

    ليرة تركيا TRY 1 0.1461

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1581

    كرون التشيك CZK 1 0.0768

    يوان الصين CNY 1 0.2668

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2839

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5458

    كرون السويد SEK 1 0.1868

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8533

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.4801

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1982

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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