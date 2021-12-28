البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166
أورو EUR 1 1.9256
دولار أسترالي AUD 1 1.2307
روبل بيلاروس BYN 1 0.6743
ريال برازيلي BRL 1 0.3019
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1093
كرون دنماركي DKK 1 0.259
لاري جورجي GEL 1 0.5523
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3288
دينار الكويت KWD 1 5.617
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063
بيسو المكسيك MXN 1 0.0821
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0954
كرون النرويج NOK 1 0.1924
زلوتي بولندا PLN 1 0.4183
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0231
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793
دولار سنغافورة SGD 1 1.2536
ريال السعودية SAR 1 0.4527
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.1461
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1581
كرون التشيك CZK 1 0.0768
يوان الصين CNY 1 0.2668
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2839
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5458
كرون السويد SEK 1 0.1868
فرنك سويسرا CHF 1 1.8533
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.4801
بيسو تشيلي CLP 100 0.1982
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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