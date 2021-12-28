البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166

أورو EUR 1 1.9256

دولار أسترالي AUD 1 1.2307

روبل بيلاروس BYN 1 0.6743

ريال برازيلي BRL 1 0.3019

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1093

كرون دنماركي DKK 1 0.259

لاري جورجي GEL 1 0.5523

روبي هندي INR 1 0.0227

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

دولار كندا CAD 1 1.3288

دينار الكويت KWD 1 5.617

رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063

بيسو المكسيك MXN 1 0.0821

جنيه مصري EGP 1 0.1082

لاي مولدوفا MDL 1 0.0954

كرون النرويج NOK 1 0.1924

زلوتي بولندا PLN 1 0.4183

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0231

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793

دولار سنغافورة SGD 1 1.2536

ريال السعودية SAR 1 0.4527

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

دولار تايوان TWD 1 0.0614

ليرة تركيا TRY 1 0.1461

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1581

كرون التشيك CZK 1 0.0768

يوان الصين CNY 1 0.2668

جنيه إنكلترا GBP 1 2.2839

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5458

كرون السويد SEK 1 0.1868

فرنك سويسرا CHF 1 1.8533

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432

ليرة لبنان LBP 100 0.1124

ين اليابان JPY 100 1.4801

بيسو تشيلي CLP 100 0.1982

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

ريال إيران IRR 100 0.004