أذربيجان: تطعيم 21 جرعة من لقاح كورونا في 27 ديسمبر

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 21 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصين تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و17 شخصا ضمن المرحلة الثانية. وتلقى شخصان الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و224 ألف و605 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و157 ألف و956 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و662 ألف و29 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و404 ألف و620 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.