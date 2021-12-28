شوشا المحررة، 28 ديسمبر، أذرتاج نظمت زيارة لمجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية الناشطة في أذربيجان لمدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني. يذكر أن برنامج الزيارة التي يشارك فيها ممثلون لأكثر من 100 منظمة غير حكومية يتضمن التعرف على الآثار المادية الثقافية والتاريخية والمباني السكنية والادارية التي تعرضت للهدم والتدمير والخراب على مدى 30 سنة من الاحتلال الأرميني. ويرافق الزائرين نائب رئيس مجلس أمناء وكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية الموظف المسؤول لدى الديوان الرئاسي وصال قولييف والمديرة التنفيذية للوكالة أيجون علييفا.

AZERTAG.AZ : بدء زيارة مجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

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