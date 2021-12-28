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    زيادة الصادرات من المنتجات النفطية

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١١:١٠]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم تصدير مليون و128.7 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - نوفمبر من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 591.9 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية.

    يذكر انه تم تصدير أكثر من 994.9 ألف طن من المنتجات النفطية من أذربيجان بقيمة 271.4 مليون دولار خلال 11 شهرا من عام 2020.

     

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