نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور
AzerTAg.az
باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج
اختتمت مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
ونظمت مباريات الجولة لدى ملعب قصر باكو الرياضي.
بيبي هيبت – بورجالي 7-5، الحكام امير اصلانوف ومحمدوف ونصيروف واسدوف
دالغا – باكو فاير الثالث 2-4، الحكام محمدوف وخاصييف وخليلوف وعسكروف
ذو الفقار – أتلتيكو باكو 5-5، الحكام نقييف ونصيروف ومحمدوف وحسينوف
ايسما باكو – أدفوكات 2-4، الحكام حسينوف وأقايف وحسينوف وأسدوف
روان – بايكر تيلي 3-3، الحكام جبرائيلوف وغفارلي ونقييف ومحمدوف
هوسان – خان لنكران 3-3، الحكام خليلوف وحسينوف وخاصييف وصمدلي
تيمسبورت – ستار كارقو الثاني 5-3، الحكام حسنوف وفرجوف وبالاشوف ونجفوف
ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن
1 أدفوكات 13 12 1 0 77-25 37
2 باكو فاير الثالث 13 11 0 2 48-25 33
3 بايكر تيلي 13 9 2 2 42-25 29
4 روان 13 7 3 3 60-43 24
5 بيبي هيبت 13 8 0 5 49-44 24
6 بورجالي 13 5 2 6 69-64 17
7 أتلتيكو باكو 13 4 3 6 44-35 15
8 دالغا 13 4 1 8 43-50 13
9 ذو الفقار 13 4 1 8 37-52 13
10 هوسان 13 4 1 8 46-99 13
11 إيسما باكو 13 3 3 7 48-44 12
12 تيمسبورت 13 4 0 9 50-80 12
13 ستار كارقو الثاني 13 3 2 8 45-54 11
14 خان لنكران 13 2 3 8 35-51 9
ويتصدر قائمة الهدافين أسدوف لاعب أدفوكات برصيد 31 هدفا ويتبعه قاسموف لاعب بورجالي برصيد 18 هدفا وحسنوف لاعب هوسان برصيد 17 هدفا.
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