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     نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١١:١١]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    اختتمت مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    ونظمت مباريات الجولة لدى ملعب قصر باكو الرياضي.

    بيبي هيبت – بورجالي 7-5، الحكام امير اصلانوف ومحمدوف ونصيروف واسدوف

    دالغا – باكو فاير الثالث 2-4، الحكام محمدوف وخاصييف وخليلوف وعسكروف

    ذو الفقار – أتلتيكو باكو 5-5، الحكام نقييف ونصيروف ومحمدوف وحسينوف

    ايسما باكو – أدفوكات 2-4، الحكام حسينوف وأقايف وحسينوف وأسدوف

    روان – بايكر تيلي 3-3، الحكام جبرائيلوف وغفارلي ونقييف ومحمدوف

    هوسان – خان لنكران 3-3، الحكام خليلوف وحسينوف وخاصييف وصمدلي

    تيمسبورت – ستار كارقو الثاني 5-3، الحكام حسنوف وفرجوف وبالاشوف ونجفوف

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 أدفوكات 13 12 1 0 77-25 37

    2 باكو فاير الثالث 13 11 0 2 48-25 33

    3 بايكر تيلي 13 9 2 2 42-25 29

    4 روان 13 7 3 3 60-43 24

    5 بيبي هيبت 13 8 0 5 49-44 24

    6 بورجالي 13 5 2 6 69-64 17

    7 أتلتيكو باكو 13 4 3 6 44-35 15

    8 دالغا 13 4 1 8 43-50 13

    9 ذو الفقار 13 4 1 8 37-52 13

    10 هوسان 13 4 1 8 46-99 13

    11 إيسما باكو 13 3 3 7 48-44 12

    12 تيمسبورت 13 4 0 9 50-80 12

    13 ستار كارقو الثاني 13 3 2 8 45-54 11

    14 خان لنكران 13 2 3 8 35-51 9

    ويتصدر قائمة الهدافين أسدوف لاعب أدفوكات برصيد 31 هدفا ويتبعه قاسموف لاعب بورجالي برصيد 18 هدفا وحسنوف لاعب هوسان برصيد 17 هدفا.

     

     

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     نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور  نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور  نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور  نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور  نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور  نتائج الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثالثة لكرة قدم الصالات – صور