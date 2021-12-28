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    بحث المسائل التحضيرية للمنتدى الدولي الخامس للرياضات التقليدية في باكو

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١١:٣٤]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الشباب والرياضة فريد قايبوف ممثلي الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية الذين يزورون باكو حاليا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية ان الوفد يضم كلا من الأمين العام للاتحاد حالم آكصو ومدير العلاقات الاجتماعية في الاتحاد ليفينت آكيجي ومدير الفعاليات صالح آكصو.

    أحاط الوزير الاذربيجاني الضيوفَ علما بالأعمال المقامة في هذا المجال في البلد.

    نوقشت في اللقاء المسائل التحضيرية للمنتدى الدولي الخامس للرياضات التقليدية الذي ستستضيفه باكو عام 2022.

    أعرب حالم آكصو عن يقينه من حسن تنظيم هذه الفعالية الرياضية في باكو كما كان للفعاليات الدولية الأخرى.

    AZERTAG.AZ :بحث المسائل التحضيرية للمنتدى الدولي الخامس للرياضات التقليدية في باكو
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