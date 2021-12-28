الرئيس إلهام علييف يزور سانت بطرسبرغ

سانت بطرسبرغ، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم بزيارة الى مدينة سانت بطرسبرغ تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في اجتماع رؤساء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

أفادت وكالة اذرتاج انه كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني على ارض مطار بولكوفو-2 حاكم ولاية لينينغراد ألكسندر دروزدينكو ومسؤولين آخرين.