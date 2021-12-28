بويوك تاغلار، خوجوند المحررة، 28 ديسمبر، أذرتاج موظفو اجهزة انفاذ القانون يواصلون بالتعاون مع عناصر الداخلية عمليات التصدي الوقائية والاحترازية لمحاولات العبور غير القانونية وبدون رخصة والتفافا بمنافذ العبور المقامة الى اراضي البلد المحررة من الاحتلال الارميني غير المطهرة الى الحين من الألغام والذخائر الحية والمتفجرة بالكامل. واوقف الموظفون في منفذ عبوري في أراضي قرية بويوك تاغلار المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني شاحنة من طراز مرسيديس وكشفوا في الفحص الابتدائي عن انعدام تصريح لدى السائق مظاهر عبد الله يف من سكان محافظة قازاخ بدخول أراضي المحافظة وعند تفتيش وسيلة النقل كشف عن حوالي طنين من الخردة المعدنية المختلفة. ويجري التحقيق مع الواقع.

AZERTAG.AZ : ضبط ساكن قازاخ حاول نقل طنين من الخردة المعدنية غير قانوني من الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني في خوجاوند المحررة – صورة

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