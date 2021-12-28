نائب رئيس الوزراء المعاد انتخابه رئيسا للاتحاد الأذربيجاني لكرة الطاولة يعد بزيادة الاهتمام باللعب في الأقاليم

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي منعقد عقب المؤتمر العام الذي عقده الاتحاد الأذربيجاني لكرة الطائرة انني ارفع امتناني على الثقة وبالدرجة الأولى لأعضاء الاتحاد فيّ لإعادة انتخابي لمنصب رئيس للاتحاد الأذربيجاني لكرة الطاولة لمدة 4 أعوام.

وأضاف أن المؤتمر العام ناقش المهام المنوطة أمام الاتحاد مفيدا أن تنمية رياضة كرة الطاولة تلقى اهتماما ودعما من جانب الدولة وهذا النوع من الرياضة يحظى باهتمام كبير في البلد فمن المخطط من جانب الاتحاد تنفيذ عدد من الاعمال الرامية الى المزيد من انتشارها وتعميمها وتتضمن الخطط تدابير زيادة الاهتمام بهذا النوع من الرياضة وفي الأقاليم بجانب باكو العاصمة أيضا ومنها تشكيل اقسام كرة الطاولة لدى مدارس الرياضة.

وتابع أنه من المخطط تركيب أجهزة كرة الطاولة لدى مراكز الترفيه وسائر الأماكن العامة مؤكدا على أن مثل تلك الأجهزة والمعدات لا تطالب بنفقات كبيرة.