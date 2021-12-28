وسائل الاعلام الجزائرية: ما هو الوضع على حدود جمهورية أذربيجان مع أرمينيا؟

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام الجزائرية مقالا لرفائيل باغروف القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى الجزائر تحت عنوان ما هو الوضع على حدود جمهورية أذربيجان مع أرمينيا؟" تعيد وكالة أذرتاج نشر المقال: "مضى أكثر من عام على انتهاء الحرب على سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان. بشكل عام، الوضع مستقر نسبيًا.

إذا تحدثنا عن المنطقة التي تكون فيها قوات حفظ السلام الروسية مسؤولة في كاراباغ لجمهورية أذربيجان، فإن الوضع أكثر استقرارًا من الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. والسبب في ذلك للأسف أن أرمينيا لم تتخل عن محاولاتها للانتقام.

كانت الهزيمة في حرب كاراباغ الثانية مؤلمة للغاية لأرمينيا. كادت هذه الهزيمة تحطيم الدعاية والأساس الأيديولوجي للحرب، التي استمرت ثلاثين عامًا واعتقدت أرمينيا أنها خلقت لهم “جيشًا لا يقهر” و “جيش قوة” و “شجاعة جنود وقادة”.

خلال الحرب التي استمرت 44 يومًا، دُمّر الجيش الأرمني بالكامل من جانب الجيش الأذربيجاني وأُجبروا على التوقيع على قانون الاستسلام في 10 نوفمبر من العام الماضي 2020 ووافقوا على إعادة بعض المناطق من أراضينا (اغدام كالباجار لاتشين…) التي لم تستعيدها أذربيجان في الحرب التي استمرت 44 يومًا. لذلك، هناك علامات على الانتقام في المجتمع الأرمني والطيف السياسي. وإدراكًا منهم أن هذا غير ممكن في الأراضي التي يخدمها جنود حفظ السلام الروس، يحاول الأرمن ارتكاب استفزازات عسكرية على حدود الدولة مع أذربيجان.

قضية أخرى هي أن حدود الدولة بين أذربيجان وأرمينيا لم يتم تحديدها. كان السبب في ذلك هو احتلال ذلك الجزء من أذربيجان فور استعادة كلا البلدين لاستقلالهما في أوائل التسعينيات. لهذا السبب، لم يكن من الممكن ترسيم الحدود وتعيينها ماديًا وسياسيًا. وهكذا، عندما انتهت حرب كاراباغ الثانية في نوفمبر من العام الماضي 2020، كان المناخ في تلك المنطقة مختلفًا عن المناطق الأخرى. كان هذا الجزء عبارة عن جبال شاهقة ومناطق مغطاة بالثلوج. في ماي من هذا العام 2021، بدأ الثلج يذوب. بمجرد حدوث ذلك، بدأ الجيش الأذربيجاني في التحرك نحو حدود الدولة، ووفقًا لفهمنا لمكان مرور هذه الحدود، فقد اتخذ موقعًا على حدود الدولة.

هذا ما حدث. لسوء الحظ، بدأت أرمينيا في الادعاء بأن أذربيجان تدخلت في أراضي أرمينيا بدون سبب. وبالتالي، نحن نعيش في منطقة نعتبرها منطقتنا. منذ الأيام الأولى بعد انتهاء حرب كاراباخ، عرضنا على أرمينيا أن تبدأ العمل على ترسيم الحدود وإنشاء فريق عمل مشترك لترسيم الحدود وتوضيح جميع الخلافات في المنطقة.

لأكثر من عام بعد انتهاء الحرب، بذلت أرمينيا عدة محاولات لارتكاب استفزازات عسكرية على حدود الدولة ولقد فشلت جميعا. ونتيجة كل هذه الجهود، فقدت القوات الأرمينية مواقعها العسكرية وعززت مواقعها على حدود الدولة الأذربيجانية.

حدث الشيء نفسه في نوفمبر من هذا العام 2021، في ذلك الوقت، قاموا عمدا بارتكاب استفزاز ضد الجيش الأذربيجاني، واستمر ذلك لعدة أيام. في الأيام القليلة الأولى، لم يتم إطلاق النار، حيث أوضح لهم الجنود الأذربيجانيون أن المنطقة لا تخص الأرمن وأن عليهم المغادرة، ثم غادروا. لكنهم بدأوا قصف مدفعي علينا، فردت القوات الأذربيجانية عليها بقصف عسكري كرد فعل منها عن الاستفزازات، والآن الوضع مستقر.

لم نخطط لأي شيء في هذا الصدد، وإلا لما أوقفنا الحرب. واستمر الاشتباك في 16 نوفمبر2021 أقل من يوم واحد. بدأ في الصباح وانتهى في الساعة 6-7 مساءً. وهكذا، لو كنا قد خططنا، لما توقفنا، لأن أرمينيا لا تملك القدرة العسكرية على إيقافنا في أي مكان. ليس لدينا مثل هذه الخطط، لذلك توقفنا.

نريد السلام، كانت هناك حرب كافية. أذربيجان تريد الاستقرار والتنبؤ وعدم المخاطرة بأي محاولات انتقامية من قبل أرمينيا. لذلك، سنراقب عن كثب جميع مناورات الأرمن وإعادة تجميعهم وكل محاولاتهم لخلق إمكانات عسكرية يمكن أن تكون خطرة علينا.

إذا رأينا هذا يحدث، فسنزيل الخطر فورًا، وهم يعرفون ذلك، إذا رأينا ديناميات إيجابية، فسنستفيد منها بالتأكيد ونساهم في تعزيز السلام.

بالإضافة إلى ذلك، نأمل أن يتم تطبيع العلاقات مع أرمينيا، حيث جرت في 15 ديسمبر 2021 مباحثات مع رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي في بروكسل. هناك، ستتاح لأرمينيا أيضًا الفرصة لتصبح عضوًا في شبكة النقل الإقليمية. لا تربط أرمينيا خط سكة حديد مع روسيا، ولا تربطها خطوط سكة حديد مع إيران، لكن هذا الاتصال سيكون من أراضي أذربيجان. سوف يكون التنقل من أذربيجان عبر أراضي أرمينيا إلى ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي لجمهورية أذربيجان. لا يوجد خاسر هنا. نعتقد أن أرمينيا ستكون قادرة أيضًا على تقدير هذه الفرصة الذهبية. ولن نتردد في الانضمام إلينا في الخطط المستقبلية.

كيف انطلق اجتماع بروكسل الثلاثي بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي الذي استمر أكثر من أربع ساعات، وهل من جديد؟

ركز الاجتماع على الوضع بعد الصراع وحرب العام الماضي. تهدف جهود المفوضية الأوروبية بالطبع إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

أوضح الجانبان مواقفهما، لا سيما بشأن الحقائق الجديدة التي ظهرت بعد حرب كاراباغ الثانية، والتكيف مع تلك الحقائق وتعلم العيش في الجوار. بالطبع، ناقشت أذربيجان العناصر العملية للوضع ما بعد الحرب، وخاصة فتح الاتصالات.

هذا جزء مهم من البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الجزء المهم من الإعلان بطيء للغاية. وهكذا، اتخذت أرمينيا قرارات مهمة بشأن إجراءات فورية.

تطرقت أذربيجان أيضا إلى قضايا أخرى. أثير موضوع إزالة الألغام، وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن رغبته في مساعدة أذربيجان على التعامل مع هذا الوضع. منذ نهاية الحرب، قُتل حوالي 200 شخص أو أصيبوا بجروح خطيرة بسبب الألغام الأرضية. كما ناقش الرئيس الأذربيجاني القضايا الإنسانية والعديد من القضايا الأخرى، وكان الاجتماع مثمرًا للغاية."