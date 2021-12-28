ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا

تبيليسي، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2676 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 928 ألف و30 شخصا.

إن 13646 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 888 الف و22 مصابا من الوباء.