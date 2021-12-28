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    ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في حاجي قابل – صورة

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٣٥‎]

    حاجي قابل، 28 ديسمبر، أذرتاج

    تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد والفعاليات الوقائية الاحترازية بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني وكذلك تسليمهم طواعية إياها الى الجهات ذات الصلة.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها شرطة حاجي قابل اسفرت عن ضبط بندقية للصيد ذات الماسورة المزدوجة من نوع "تولا" كان المواطن جيهون شاه سواروف من سكان المحافظة يحتفظ عليها غير قانوني وبدون وثائق رسمية.

    ويجري التحقيق مع الواقع لدى شرطة حاجي قابل.

    AZERTAG.AZ :ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في حاجي قابل – صورة
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