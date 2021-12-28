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    افتتاح نصب وسبيل مياه الشرب لذكرى الشهداء في فضولي – صور

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٩]

    قازاخلار، فضولي، 28 ديسمبر، أذرتاج

    افتتح نصب وسبيل مياه الشرب لذكرى 11 شهيدا بقرية قازاخلار بمحافظة فضولي.

    وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهداء وزملاؤهم المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

    وزار المشاركون مدافن الشهداء بالقرية واهدوه ثواب الفاتحة.

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