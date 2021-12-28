سانت بطرسبورغ، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) انطلق اليوم اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع أيضا. في البداية، التقطت صورة فوتوغرافية جماعية لرؤساء الدول. وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الاجتماع. ثم جرى تبادل الآراء حول مكافحة جائحة فيروس كورونا.

AZERTAG.AZ : انطلاق اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ

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