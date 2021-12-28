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    رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: مصير ممر زنكزور يأتي حاسما لآفاق علاقات أذربيجان وأرمينيا

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية الدكتور فريد شفيعيف في مؤتمر صحفي عقده 28 ديسمبر اليوم إن افتتاح ممر زنكزور وتشغيل المواصلات البرية المباشرة بين باكو ونخجوان من العوامل الرئيسية التي تكشف عن مدى اخلاص أرمينيا في عمل تحسين العلاقات المستقبلية.

    وذكر رئيس مجلس الإدارة أن حكومة أرمينيا يجب عليها أن تضع وضعا نزيها شفافا موقفها بضمان الوصول والقدوم من باكو الى نخجوان او الى تركيا بدون موانع من اجل إقامة علاقات مستقبلية.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: مصير ممر زنكزور يأتي حاسما لآفاق علاقات أذربيجان وأرمينيا
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