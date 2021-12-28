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    الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الحيوان والطير من كندا وفلسطين والدنمارك وبولندا وندرلاند وإنكلترا وإيرلندا الشمالية

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٦:٣٣]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور الحُمّى القلاعية في غزة بفلسطين وإنفلونزا الطيور الخطيرة في كندا والدنمارك وندرلاند وانكلترا وايرلندا الشمالية.

    وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد لحم الحيوان والطير والمعدات المستخدمة في حفظ الطيور وتقطيعها وتجهيزها وأعلاف الدواجن ومضافات أعلاف الدواجن من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.

     

    AZERTAG.AZ :الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الحيوان والطير من كندا وفلسطين والدنمارك وبولندا وندرلاند وإنكلترا وإيرلندا الشمالية
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