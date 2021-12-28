سانت بطرسبورغ، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) انطلق اليوم عشاء غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في العشاء.

AZERTAG.AZ : عشاء غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ

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