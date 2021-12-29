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    بدء زيارة مجموعة ثانية من ممثلي المنظمات غير الحكومية شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١١:٣٩]

    شوشا المحررة، 29 ديسمبر، أذرتاج

    نظمت زيارة لمجموعة ثانية من ممثلي المنظمات غير الحكومية الناشطة في أذربيجان لمدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني 29 ديسمبر اليوم.

    يذكر أن برنامج الزيارة التي يشارك فيها ممثلون لأكثر من 100 منظمة غير حكومية يتضمن التعرف على الآثار المادية الثقافية والتاريخية والمباني السكنية والادارية التي تعرضت للهدم والتدمير والخراب على مدى 30 سنة من الاحتلال الأرميني.

     

     

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة مجموعة ثانية من ممثلي المنظمات غير الحكومية شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور
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