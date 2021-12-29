باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (اذرتاج) انهى جمهورية رئيس اذربيجان إلهام علييف زيارته الى مدينة سانت بطرسبورغ بالاتحاد الروسي في 28 ديسمبر.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

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