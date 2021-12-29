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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١١:٤٦]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (اذرتاج)

    انهى جمهورية رئيس اذربيجان إلهام علييف زيارته الى مدينة سانت بطرسبورغ بالاتحاد الروسي في 28 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
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