أغجابدي، 29 ديسمبر، أذرتاج نظمت الجمعية الأهلية "أطفال أذربيجان" حفلة عيدية لدى مركز أغجابدي لإعادة التأهيل للأطفال ذوي الحاجات الخاصة بمناسبة 31 ديسمبر يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة. وشاركت في الحفلة العيدية رئيسة الجمعية الاهلية كمالة اقازاده وأسرة كلية أغجابدي لعلوم التربية برئاسة مديرها مير علم ابراهيملي. وزعت على الأطفال ذوي الحاجات الخاصة هدايا مختلفة.

AZERTAG.AZ : "أطفال أذربيجان" تنظم حفلة عيدية للأطفال ذوي الحاجات الخاصة في أغجابدي – صور

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