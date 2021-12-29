أذربيجان: تسجيل 376 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 887 مصاب ووفاة 16 مصابا في 28 ديسمبر

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (اذرتاج)

سجلت إصابة 376 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 887 مصاب هذا المرض وتوفي 16 مصابا بالفيروس في 28 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 615 ألف و312 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 596 ألف و545 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و324 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و443 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و784 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و832 ألف و974 فحص طبي.