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    القائم بأعمال وزير الصحة: لقاح فايزر نطعم به الأطفال بموافقة كلا الوالدين – صورة

    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٦]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    قال النائب الأول لوزير الصحة القائم لأعمال وزير الصحة مؤقتا تيمور موسايف في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن أذربيجان طعِّم فيه 538 طفل ضد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    وأضاف موسايف أن لقاح فايزر يطعم به الأطفال في البلد بموافقة كلا الوالدين فقط.

     

    AZERTAG.AZ :القائم بأعمال وزير الصحة: لقاح فايزر نطعم به الأطفال بموافقة كلا الوالدين – صورة
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