أذربيجان: تطعيم أكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا في 28 ديسمبر

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و242 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و83 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و4 آلاف و132 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 24 الفا و27 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و255 ألف و847 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و161 ألف و39 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و666 ألف و161 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و428 ألف و647 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.