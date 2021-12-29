أستاذ أذربيجان الملقب بالشاه يحتل المركز الثامن في بطولة العالم للشطرنج السريع

وارسو، 29 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت مسابقة الشطرنج السريع المنظمة ضمن بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع في وارسو.

واحتل أستاذ أذربيجان الملقة بالشاه شهريار محمدياروف المركز الثامن برصيد 9 نقاط من الجولات الـ13 فيما حصد زملاؤه خزر بابازادة ومحمد مرادلي ورؤوف محمدوف 5ر6 نقاط وآيدين سليمانلي وواصف دراربيكلي 6 نقاط.

واحتلت أستاذة أذربيجان جولنار محمدوف أحسن النتائج في مسابقة الإناث حيث حصدت 5ر7 نقاط من الجولات الـ11 لتحتل المركز الثاني عشر بينما حصدت خانيم بالاجايفا 5ر6 نقاط بالمركز السادس والعشرين وجوهر عبيد الله يفا 6 نقاط بالمركز السابع والثلاثين والشقيقتان تركان وزينب محمدياروفا 5ر5 نقاط لتشاركا في المراكز ما بين الرابع والأربعين والتاسع والخمسين.

يذكر أن مسابقة الشطرنج السريع فاز بها اللاعب الاوزبكي نادربيك عبد الستاروف برصيد 5ر9 نقاط فيما توجت باللقب في مسابقة الإناث الأستاذة الروسية ألكساندرة كوستينيوك برصيد 9 نقاط.

ورصيد الجائزة لبطولة العام المستمرة الى 30 ديسمبر مليون دولار.