مساعد الرئيس يوضح ما يخص بمدة سريان مفعول جواز كوفيد 19

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قال مساعد الرئيس مدير قسم الشؤون الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي شاهمار موسموف في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن أذربيجان احتمال وقوع المشكلات التي سبب بها متحور أوميكرون في البلدان الأخرى فيها أيضا عال بما فيه الكفاية. ويجب أن نتفهم ذلك. والطريق الوحيد للسيطرة على الأوضاع هو التطعيم. تدل الدراسات العلمية الأخيرة للجامعات العالمية الرائدة على أن التطعيم يملك قوة حماية عالية بما فيه الكفاية بعد الجرعتين. بيد أن نفس الدراسات تستنتج في الوقت ذاته الى أن مستوى المناعة ينخفض على مرور 4 أشهر على الجرعة الثانية ويعني ذلك ملاحظة تدني مستوى المناعة الحافظة تدريجيا وبسبب ذلك يوصى إيصاء بحقن الجرعة المنشطة الثالثة وعملية تطعيم الجرعة المنشطة انطلقت في أذربيجان أيضا وقد تلقى أكثر من مليون و200 ألف مواطن الجرعة المنشطة في البلد وتستمر هذه العملية.

وأعلن موسموف أن مقر العمليات يفرض في الوقت عينه لأغراض زيادة الحماية والتعامل الاحترازي والتدابير الوقائية قيودا على مدة سريان مفعول جواز كوفيد 19 وشهادات التطعيم والمناعة حيث تحدد مدة سريان مفعول جواز كوفيد 19 بعد الجرعة الثانية لمدة 6 أشهر بعد يوم 15 فبراير وبعد مرور 6 اشهر على الجرعة الثانية يفقد جواز كوفيد 19 صلاحياته وتعلمون أن دخول بعض الأماكن والمنشآت في الوقت الحاضر ممنوع إلا بإبراز شهادة التطعيم أو المناعة وطبعا لا يكون من الممكن دخول تلك الأماكن بجواز كوفيد 19 المنتهي سريان مفعوله وجميع شهادات التطعيم تسري مفعولها حتى 15 فبراير. ومن الممكن في الوقت الحاضر حقن الجرعة المنشطة بعد مرور 5 أشهر على الجرعة الثانية وفي الوقت ذاته حددت مدة سريان مفعول شهادة المناعة في أذربيجان لمدة 6 أشهر وفي هذه الحالة أيضا تحدد مدة شهادة المناعة بحقن الجرعة المنشطة.