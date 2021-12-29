افتتاح معرض تسويقي عيدي في شاكي – صور

شاكي، 29 ديسمبر، أذرتاج

افتتح معرض تسويقي عيدي على شارع ثابت رحمن وسط مدينة شاكي عاصمة المحافظة بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة.

يشار الى أن المعرض التسويقي المنظم بمبادرة السلطة التنفيذية للمدينة يستهدف الى دعم تسديد حاجات الأهالي الى المنتجات الزراعية بأسعار أكثر توفيرا والتصدي لرفع الأسعار المصطنع والتلاعب بها.