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    سياسة


    استمرار الاتصالات بين أذربيجان والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الجاري

    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٦]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استمرت الاتصالات مع دول الشرق الأوسط وافريقيا عبر وزارات الخارجية خلال العام الجاري. التقى وزير الخارجية الاذربيجاني بنظرائه من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين وقام نائب رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر بزيارة الى بلادنا في إطار الاحداث الدولية. زار بلدنا. خلال عام 2021 عقدت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان مشاورات سياسية مع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه المعلومات انعكست في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية بشأن نتائج عام 2021.

    يذكر ان اجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع اسرائيل والعراق وقطر ودولة الامارات عقدت خلال العام.

    AZERTAG.AZ :استمرار الاتصالات بين أذربيجان والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الجاري
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