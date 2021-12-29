الرئيس الاذربيجاني يتفقد منازل لعائلات الشهداء والعسكريين في مجمعي هوفسان وياسامال السكنيين
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم تدشين منازل جديدة لعائلات الشهداء والعسكريين في المباني التي تم تشييدها في مجمعي هوفسان وياسامال السكنيين التابعين للوكالة الحكومية لانشاء البنايات التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان (MIDA).
أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تفقد اليوم المنازل في كلا المجمعين السكنيين.
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