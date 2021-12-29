أذربيجان: تسجيل 530 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1209 مصاب ووفاة 8 مصابين في 29 ديسمبر

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (اذرتاج)

سجلت إصابة 530 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1209 مصاب هذا المرض وتوفي 8 مصابين بالفيروس في 29 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 615 ألف و842 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 597 ألف و754 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و332 مريض منهم ويستمر علاج 9 آلاف و756 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و591 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و842 ألف و565 فحص طبي.