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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 29 ديسمبر

    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١٨:١٣]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 30 ألفا و157 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و908 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و659 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 23 الفا و590 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و286 ألف و4 جرعات ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و163 ألف و947 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و669 ألف و820 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و452 ألف و237 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 29 ديسمبر
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