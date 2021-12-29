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    تسليم مدني آخر الى أرمينيا

    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١٨:٤١]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    قالت لجنة الدولة لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن في بيان إن المدني أرميني الأصل المدعو أرمن أبريكوفيج ورديان من مواليد 24 ابريل عام 1971م الذي عبر الى أراض كان جيش أذربيجان يسيطر عليها وهو فاقد الطريق سلم الى أرمينيا 29 ديسمبر اليوم بالالتزام بمبادئ الإنسانية.

    يذكر أن أذربيجان قد سلم الى أرمينيا مدنيا أرميني الأصل آخر في 26 نوفمبر العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :تسليم مدني آخر الى أرمينيا
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