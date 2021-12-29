قوبا، 29 ديسمبر، أذرتاج نظمت السلطة التنفيذية لمحافظة قوبا حفلة عيدية لأسر الشهداء بمناسبة 31 ديسمبر يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة. وافتتح الحفلة العيدية رئيس السلطة التنفيذية ضياء الدين علييف مهنئا المشاركين بمناسبة العيد وتحدث عن اهتمام ورعاية الدولة لأسر الشهداء. وزعت على الأطفال هدايا مختلفة.

AZERTAG.AZ : السلطة التنفيذية لمحافظة قوبا تنظم حفلة عيدية لأسر الشهداء – صور

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