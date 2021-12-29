أذربيجان يسلم الى أرمينيا 5 جنود أرمن موقوفين جراء استفزاز قوات أرمينيا في حدود كلبجار

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قالت لجنة الدولة لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن في بيان إن أذربيجان ملتزما بمبادئ الإنسانية سلم الى أرمينيا 5 جنود أرمن 29 ديسمبر اليوم بوساطة جمهورية هنغاريا.

وأوضحت اللجنة أن المذكورين هم جنود أرمن الأصل موقوفون خلال التصدي للاستفزاز المرتكب من قبل قوات أرمينيا عند حدود البلد في كلبجار المحررة في 16 نوفمبر عام 2021م وهم مواطنو أرمينيا المدعوون ساركيس أرتوتي أبراميان من مواليد 1 نوفمبر 1995م وأرمان واجاقاني خاجاتريان من مواليد 18 يونيو 1991م وواقه ساسوني أقاجانيان من مواليد 8 يناير 1988م وسورن ليواي خاجاتريان من مواليد 16 ابريل 1992م وأرام أرتيمي أفيتيان من مواليد 4 أكتوبر 1997م.

وأشارت اللجنة الى أن أذربيجان قد سلم الى أرمينيا 21 جنديا أرمينيا في 26 نوفمبر و4 ديسمبر و19 ديسمبر 2021م أيضا.