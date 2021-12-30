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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٠]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0168

    أورو EUR 1 1.9262

    دولار أسترالي AUD 1 1.2182

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6684

    ريال برازيلي BRL 1 0.3023

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1075

    كرون دنماركي DKK 1 0.259

    لاري جورجي GEL 1 0.544

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

    دولار كندا CAD 1 1.3346

    دينار الكويت KWD 1 5.6183

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4043

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0797

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0958

    كرون النرويج NOK 1 0.1884

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4143

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.023

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3814

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2459

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151

    دولار تايوان TWD 1 0.0614

    ليرة تركيا TRY 1 0.1253

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0626

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1654

    كرون التشيك CZK 1 0.0755

    يوان الصين CNY 1 0.2672

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.264

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5398

    كرون السويد SEK 1 0.1886

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8471

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1441

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.4983

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2049

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0158

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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