النيابة العامة: تحرير ملف جنائي بشأن استهداف قوات أرمينيا المسلحة مدنيا في أغدام المحررة

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

قالت النيابة العامة في بيان انها تلقت بلاغا بإصابة المواطن المدعو أنار بن محمد رحيملي من مواليد 1993م من سكان العاصمة باكو بطلقات نارية في منطقة تدعا "يئدّي خيرمان" بمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني قرابة الساعة 16:00 من يوم 29 ديسمبر الجاري.

وأوضحت النيابة العامة فيه أن التحقيق الابتدائي كشف عن أن المجروح أنار رحيملي موظف شركة "باكسيل" للاتصالات الخلوية أصيب جراء استهدافه من جانب قوات أرمينيا المسلحة وهو يؤدي مهامه الخدمية في المنطقة المذكورة أعلاه.

وقالت إن الملف الجنائي حرر بشأن الحادث الشنيع وفقا للمواد ذات الصلة من القانون الجنائي الأذربيجاني.

ويجري التحقيق مع الحادث.