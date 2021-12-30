حفلة رأس السنة للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين والمحتاجين الى الرعاية الخاصة بمبادرة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا – صور

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

كانت الحفلات العيدية تنظم في السنوات السابقة لدى قصر بوتا بالعاصمة باكو بمشاركة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين والمحتاجين الى الرعاية الخاصة وذوي الحاجات الخاصة ونزلات المدارس الداخلية ولكن المؤسسة تهنئ الأطفال على نحو مغاير منذ العامين بسبب عدم مناسبة تجمع عدد كثير من الناس تحت القبة الواحدة مع قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونقل موظفون للمؤسسة العيد تهاني رئيس المؤسسة مهربان علييفا والهدايا العيدية المكونة من مختلف الألعاب والحلويات الى نزلاء دور وحضانات الأطفال والمدارس الداخلية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية بالعاصمة باكو والاقاليم على نطاق البلد.

كما نظمت للأطفال حفلات عيدية ترفيهية.